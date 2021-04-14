Caspian Energy Club организовал «Online B2G Forum» с участием Орхана Алиева

Заместитель председателя правления государственного рекламного агентства Азербайджанской Республики (ADRA) Орхан Алиев принял участие в традиционном «OnlineB2GForum», организованномCaspianEnergyClub.
Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директорCaspianEnergyClubТельман Алиев.
Мероприятие началось с минуты молчания в память оШехидах, павших в боях за территориальную целостность Азербайджана.
В ходе мероприятия Орхан Алиев разъяснил вопросы, волнующие бизнесменов.
На встрече в основном были затронуты вопросы касательно ценовой политики рекламы на открытом пространстве, а также условия, созданные законодательством для бизнесменов.
Орхан Алиев также подчеркнул открытость госструктур к предложениям третьих лиц по внедрению механизмов и технологий определяющих количество просмотров рекламы. Было отмечено, что Агентство, внедрило ряд инновационных технологических решений, и продолжает изучать мировой опыт в этой сфере. Правительству уже представлены предложения о стимулировании цифровой рекламы.
Затем Орхан Алиев выслушал предложения участников «OnlineB2GForum» и ответил на их вопросы.
Председатель и главный исполнительный директорCaspianEnergyClubТельман Алиев поблагодарил Орхана Алиева за открытый и искренний диалог. Он также отметил, что при комитете по малому и среднему бизнесуCaspianEnergyClubсовместно сADRAдействует двусторонняя рабочая группа.
Отметим, что двусторонняя рабочая группа позволяет регулярно обсуждать и оперативно реагировать на актуальные вопросы, предложения и проблемы.
CaspianEnergyClub, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цельCaspianEnergyClub, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельностьCaspianEnergyClub, а также в стимулировании диалога в форматахB2G,B2BиB2Cи в активном участии в них.
CaspianEnergyClubявляется международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартираCaspianEnergyClubнаходится в Баку.CaspianEnergyClubимеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в разных странах мира.
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