Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане превысило 4 тыс. человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 293 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 291,894 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2 457 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончался 31 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 009.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 255,833 тыс. человек (+2 071 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 32 052 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 14 086 тестов на коронавирус (накануне 14 254 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 54,472 тыс. тестов на COVID-19.
А.Мамедов
Пашинян сообщил о подтвержденной гибели в Карабахе 3621 армянского военнослужащего
Азербайджан и Беларусь подписали пакет документов по итогам переговоров на высшем уровне
SOCAR и "Белнефтехим" договорились о сотрудничестве в части реализации произведенных в Белоруссии нефтепродуктов
Анкара готовит для Москвы предложения для возобновления полетов
Путин: мы удовлетворены тем, как осуществляется сотрудничество BP и Роснефти
ИВ Газахского района направит 1,4 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Британия, ФРГ и Франция обеспокоены началом обогащения урана в Иране до 60% - заявление
Цифровой юань угрожает позициям доллара как ведущей мировой резервной валюты - эксперт
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Caspian Energy Club организовал «Online B2G Forum» с участием Орхана Алиева
Moody`s отмечает хорошее качество кредитного портфеля в Банке Республика
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам