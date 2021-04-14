Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане превысило 4 тыс. человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 293 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 291,894 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 457 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончался 31 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 009.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 255,833 тыс. человек (+2 071 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 32 052 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 14 086 тестов на коронавирус (накануне 14 254 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 54,472 тыс. тестов на COVID-19.

А.Мамедов