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Дальнее зарубежье 14.04.2021 23:26

Талибы призывают США в срок завершить вывод войск из Афганистана, грозят в ином случае последствиями

Движение "Талибан" в среду предупредило об усугублении ситуации в Афганистане в случае изменения срока вывода иностранных войск, намеченного соглашением талибов и США на май, сообщает телеканал Tolo News.

"Если соглашение нарушат, и иностранные силы не покинут нашу страну в обговоренные сроки, проблемы, безусловно, усугубятся, и те, кто нарушил соглашение, будут привлечены к ответственности", - цитирует канал слова представителя талибов Забихуллы Муджахида.

"Исламский Эмират Афганистан стремится к выводу всех иностранных сил с нашей земли в сроки по соглашению, подписанному в Дохе. Если соглашение будет соблюдаться, найдется и путь к решению оставшихся вопросов", - подчеркнул Муджахида.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США вместе с союзниками достигли поставленных целей в Афганистане, и настало время выводить американский военный контингент из страны.

"Вместе мы достигли целей, которые наметили, и теперь настало время вернуть наши силы домой", - сказал Блинкен.

Глава госдепа подчеркнул, что Вашингтон вместе с союзниками "будет очень тесно работать в течение следующих недель и месяцев над безопасным, целенаправленным и координированным выводом войск из Афганистана".

Председатель афганского парламента Мир Рахман Рахмани в свою очередь сообщил, что Афганистан может столкнуться с угрозой гражданской войны из-за вывода из страны военнослужащих США.

Рахмани подчеркнул, что Вашингтону следует учитывать существующие обстоятельства при выводе войск, в противном случае Афганистан снова столкнется "с горьким опытом прошлого".

Во вторник стало известно, что президент США Джо Байден собирается объявить о завершении вывода американских военных из Афганистана к 11 сентября 2021 года. Прежняя американская администрация планировала сделать это к 1 мая 2021 года.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, США, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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