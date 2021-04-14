Азербайджан и Украина рассматривают возможность открытия прямых авиарейсов Гянджа–Одесса

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и глава исполнительной власти г.Гянджа (Азербайджан) Ниязи Байрамов обсудили возможность прямых авиарейсов Гянджа - Одесса, сообщается на сайте Мининфраструктуры в среду.
Переговоры Ниязова с Криклием состоялись в рамках официального визита украинского министра в Азербайджан.
В ведомстве считают, что данное направление будет содействовать не только развитию туризма, но и укреплению деловых контактов и обмену студентов.
Кроме того, собеседники обсудили вероятность сотрудничества в реализации перспективных инфраструктурных проектов.
"Украинские компании готовы принимать участие в реализации важных для Азербайджана проектов", - сказал Криклий, которого цитирует пресс-служба.
Среди возможных направлений сотрудничества министр назвал проектирование и строительство объектов промышленной, дорожно-транспортной и энергетической инфраструктуры, развитие систем высоковольтных линий электропередач, участие в модернизации железнодорожных путей и поставку железнодорожной техники, металлургической продукции и т. п.
"Это те направления, которые базируются не только на отраслевой специализации нашей экономики, но и на большом опыте работы ведущих украинских компаний в зарубежных странах, в том числе с азербайджанскими партнерами", - подчеркнул Криклий.
Как сообщалось со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины, Азербайджан готов снять ограничения по количеству авиарейсов и в положительную сторону рассмотреть запрос Государственной авиационной службы Украины.
Н.Аббасова
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