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Транспорт и связь 14.04.2021 17:05

Азербайджан и Украина рассматривают возможность открытия прямых авиарейсов Гянджа–Одесса

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и глава исполнительной власти г.Гянджа (Азербайджан) Ниязи Байрамов обсудили возможность прямых авиарейсов Гянджа - Одесса, сообщается на сайте Мининфраструктуры в среду.

Переговоры Ниязова с Криклием состоялись в рамках официального визита украинского министра в Азербайджан.

В ведомстве считают, что данное направление будет содействовать не только развитию туризма, но и укреплению деловых контактов и обмену студентов.

Кроме того, собеседники обсудили вероятность сотрудничества в реализации перспективных инфраструктурных проектов.

"Украинские компании готовы принимать участие в реализации важных для Азербайджана проектов", - сказал Криклий, которого цитирует пресс-служба.

Среди возможных направлений сотрудничества министр назвал проектирование и строительство объектов промышленной, дорожно-транспортной и энергетической инфраструктуры, развитие систем высоковольтных линий электропередач, участие в модернизации железнодорожных путей и поставку железнодорожной техники, металлургической продукции и т. п.

"Это те направления, которые базируются не только на отраслевой специализации нашей экономики, но и на большом опыте работы ведущих украинских компаний в зарубежных странах, в том числе с азербайджанскими партнерами", - подчеркнул Криклий.

Как сообщалось со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины, Азербайджан готов снять ограничения по количеству авиарейсов и в положительную сторону рассмотреть запрос Государственной авиационной службы Украины.

Н.Аббасова

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Тэги: ГЯНДЖА, ОДЕССА, АВИАРЕЙСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]