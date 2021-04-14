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Дальнее зарубежье 14.04.2021 22:10

Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей после смерти супруга

Королева Великобритании Елизавета II провела в Виндзорском замке первую церемонию с момента кончины своего супруга принца Филиппа, сообщает в среду газета The Guardian.

По информации издания, королева участвовала в мероприятии, посвященном официальному сложению полномочий с лорда-камергера Уильма Пила.

За неделю до кончины принца Филиппина полномочия Пила были переданы бывшему начальнику разведки MI5 - Эндрю Паркеру.

Лорд-камергер или лорд Чемберлен - высшая придворная должность. В его введении находится хозяйственная деятельность королевского двора.

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до 100-летия. В начале года ему сделали операцию на сердце, в общей сложности он провел в больницах почти месяц - самый долгий период, на который супруг королевы когда-либо был госпитализирован.

Супруг Елизаветы II перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, сославшись на ухудшение здоровья.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]