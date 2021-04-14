Президенты Армении и Грузии проведут переговоры в Тбилиси

Президент Армении Армен Саркисян посетит 15 апреля с официальным визитом Тбилиси по приглашению президента Грузии Саломэ Зурабишвили.
Как сообщает пресс-служба армянского президента, Саркисян проведет переговоры с Зурабишвили, обсудит возможности расширения сотрудничества в различных сферах, обсудит происходящие в регионе процессы.
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