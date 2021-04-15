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Бизнес и законодательство 15.04.2021 03:09

Еврокомиссия увеличивает до 800 млрд евро средства фонда послекризисного восстановления NextGenerationEU

Европейская комиссия (ЕК) предложила в среду стратегию распределения средств из фонда послекризисного восстановления NextGenerationEU ("Следующее поколение ЕС"), увеличив его до 800 млрд евро.

"Сегодня мы представляем двигатель, который будет закачивать топливо для работы NextGenerationEU", - заявил, представляя стратегию финансирования, член ЕК по бюджету и администрации Йоханнес Хан.

Он отметил, что этот механизм позволит предоставлять деньги на восстановление государствам и гражданам на выгодных условиях и начнет работать, как только ЕК получит формальное право занимать деньги для наполнения фонда.

Комиссия будет использовать стратегию диверсифицированного финансирования для его увеличения примерно до 800 млрд евро в текущих ценах до 2026 года. Это позволит заимствовать в среднем примерно 150 млрд евро в год, что сделает ЕС одним из крупнейших эмитентов ценных бумаг в евро. Все займы будут погашены к 2058 году.

NextGenerationEU - главный инструмент реагирования ЕС на кризис COVID-19. Его цель - поддержать восстановление экономики и построение экологичной, цифровой и устойчивой модели общества. ЕС согласовал этот инструмент как часть пакета стимулов на сумму более 2 трлн евро (в текущих ценах) или 1,8 трлн евро (в ценах 2018 года), который также включает долгосрочный бюджет на 2021-2027 годы.

Центральный элемент NextGenerationEU - это механизм восстановления и устойчивости, который предлагает гранты и кредиты для поддержки реформ и инвестиций в странах ЕС на общую сумму 723,8 млрд евро в текущих ценах.

В прошлом году ЕК начала брать займы по программе SURE на сумму до 100 млрд евро для сохранения рабочих мест и занятости в периоды локдаунов. На данный момент 3/4 средств SURE привлечено в результате шести эмиссий евробондов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]