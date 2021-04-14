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Здравоохранение 14.04.2021 17:46

Дания первой в мире полностью отказалась от вакцины AstraZeneca

Дания стала первой страной в мире, полностью отказавшейся от использования вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, потому что ее связывают с тромбозами, сообщает издание Copenhagen Post.

"Это наше решение: продолжить вакцинацию в Дании без AstraZeneca", - сказал глава датского управления здравоохранения Сорен Брострем.

Из-за этого решения программа по вакцинации в стране, как ожидается, продлится до середины августа - на три недели дольше, чем планировалось. Но власти говорят, что уровень заражения в Дании низкий, а кроме препарата AstraZeneca доступны и другие вакцины.

Датское правительство также наблюдает и за развитием ситуации вокруг вакцины Johnson & Johnson на фоне сообщений о случаях тромбоза после прививки этим препаратом. Дания заказала себе 8,2 млн доз этой вакцины, и первая партия прибыла в среду. Будут ли ее использовать, пока неизвестно.

Примерно один из шести жителей Дании сделал по меньшей мере одну прививку от коронавируса. Из них около 149 тыс. ввели первую дозу вакцины AstraZeneca. Продолжить вакцинацию этим препаратом они не смогут, но им предложат привиться другой вакциной позже.

Ранее сообщалось о возникновении в крайне редких случаях тромбоза у тех, кто привился вакциной производства AstraZeneca. Ряд стран приостановил ее использование, а ЕМА рекомендовало включить риск образования тромбов в перечень возможных побочных эффектов от вакцинации.

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Тэги: ДАНИЯ, ASTRAZENECA, ОТКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]