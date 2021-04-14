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Здравоохранение 14.04.2021 17:50

Франция не отказывается от применения вакцины Johnson & Johnson для людей старше 55 лет

Вакцину против COVID-19 Johnson & Johnson будут применять во Франции при вакцинировании людей старше 55 лет, как и планировалось, сообщила в среду газета "Фигаро".

Вакцина Johnson & Johnson "будет распределяться и применяться на тех же условиях, как это сегодня предусмотрено для вакцины AstraZeneca, то есть для людей старше 55 лет", - приводит издание слова официального представителя правительства Габриэля Атталя.

"Мы получили первую партию вакцины, а именно 200 тыс. доз, которые прибыли на нашу территорию в начале недели и которые сейчас доставляются в городские медицинские учреждения и аптеки", - сказал Атталь.

При этом он подтвердил, что французские власти продолжают относиться с доверием к вакцине AstraZeneca в отличие от Дании, которая от нее окончательно отказалась.

В ряде стран возникли опасения по поводу применения этих двух вакцин из-за сообщений о том, что в редких случаях они могут вызывать тромбоз.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВАКЦИНА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]