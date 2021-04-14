Франция не отказывается от применения вакцины Johnson & Johnson для людей старше 55 лет

Вакцину против COVID-19 Johnson & Johnson будут применять во Франции при вакцинировании людей старше 55 лет, как и планировалось, сообщила в среду газета "Фигаро".

Вакцина Johnson & Johnson "будет распределяться и применяться на тех же условиях, как это сегодня предусмотрено для вакцины AstraZeneca, то есть для людей старше 55 лет", - приводит издание слова официального представителя правительства Габриэля Атталя.

"Мы получили первую партию вакцины, а именно 200 тыс. доз, которые прибыли на нашу территорию в начале недели и которые сейчас доставляются в городские медицинские учреждения и аптеки", - сказал Атталь.

При этом он подтвердил, что французские власти продолжают относиться с доверием к вакцине AstraZeneca в отличие от Дании, которая от нее окончательно отказалась.

В ряде стран возникли опасения по поводу применения этих двух вакцин из-за сообщений о том, что в редких случаях они могут вызывать тромбоз.