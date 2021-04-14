Анкара готовит для Москвы предложения для возобновления полетов

Турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой посетит Москву в ближайшие дни, чтобы обсудить новые предложения Турции по возобновлению полетов с Россией, сообщает издание "Хюрриет".
"Турция планирует сделать новые предложения России, чтобы добиться возобновления рейсов между странами. А министр культуры и туризма ... планирует посетить Москву в ближайшие дни, чтобы обсудить эту тему с российскими властями", - пишет газета.
Точную дату своего визита в Москву министр не назвал.
"Последствия решения (о приостановке рейсов - ИФ) мы начнем ощущать на этой неделе. Дата отказа от этих ограничений может быть сдвинута на более ранний срок в случае снижения количества случаев коронавируса (выявляемых в Турции - ИФ)", - предположил министр.
Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает регулярные и чартерные рейсы в Турцию в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в этой стране. При этом сохраняется на взаимной основе два рейса в неделю "Москва-Стамбул" и "Стамбул-Москва" и будут организованы вывозные рейсы для граждан РФ, кто в настоящий момент находится на отдыхе в Турции.
Пашинян сообщил о подтвержденной гибели в Карабахе 3621 армянского военнослужащего
Азербайджан и Беларусь подписали пакет документов по итогам переговоров на высшем уровне
Франция не отказывается от применения вакцины Johnson & Johnson для людей старше 55 лет
Дания первой в мире полностью отказалась от вакцины AstraZeneca
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане превысило 4 тыс. человек
ИВ Газахского района направит 1,4 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Британия, ФРГ и Франция обеспокоены началом обогащения урана в Иране до 60% - заявление
Цифровой юань угрожает позициям доллара как ведущей мировой резервной валюты - эксперт
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Caspian Energy Club организовал «Online B2G Forum» с участием Орхана Алиева
Moody`s отмечает хорошее качество кредитного портфеля в Банке Республика
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам