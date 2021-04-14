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Транспорт и связь 14.04.2021 17:58

Анкара готовит для Москвы предложения для возобновления полетов

Турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой посетит Москву в ближайшие дни, чтобы обсудить новые предложения Турции по возобновлению полетов с Россией, сообщает издание "Хюрриет".

"Турция планирует сделать новые предложения России, чтобы добиться возобновления рейсов между странами. А министр культуры и туризма ... планирует посетить Москву в ближайшие дни, чтобы обсудить эту тему с российскими властями", - пишет газета.

Точную дату своего визита в Москву министр не назвал.

"Последствия решения (о приостановке рейсов - ИФ) мы начнем ощущать на этой неделе. Дата отказа от этих ограничений может быть сдвинута на более ранний срок в случае снижения количества случаев коронавируса (выявляемых в Турции - ИФ)", - предположил министр.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает регулярные и чартерные рейсы в Турцию в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в этой стране. При этом сохраняется на взаимной основе два рейса в неделю "Москва-Стамбул" и "Стамбул-Москва" и будут организованы вывозные рейсы для граждан РФ, кто в настоящий момент находится на отдыхе в Турции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]