Анкара готовит для Москвы предложения для возобновления полетов

Турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой посетит Москву в ближайшие дни, чтобы обсудить новые предложения Турции по возобновлению полетов с Россией, сообщает издание "Хюрриет".

"Турция планирует сделать новые предложения России, чтобы добиться возобновления рейсов между странами. А министр культуры и туризма ... планирует посетить Москву в ближайшие дни, чтобы обсудить эту тему с российскими властями", - пишет газета.

Точную дату своего визита в Москву министр не назвал.

"Последствия решения (о приостановке рейсов - ИФ) мы начнем ощущать на этой неделе. Дата отказа от этих ограничений может быть сдвинута на более ранний срок в случае снижения количества случаев коронавируса (выявляемых в Турции - ИФ)", - предположил министр.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает регулярные и чартерные рейсы в Турцию в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в этой стране. При этом сохраняется на взаимной основе два рейса в неделю "Москва-Стамбул" и "Стамбул-Москва" и будут организованы вывозные рейсы для граждан РФ, кто в настоящий момент находится на отдыхе в Турции.