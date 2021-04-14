"Белнефтехим" и SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим" в среду.

"В меморандуме оговаривается сотрудничество в области реализации произведенных в Республике Беларусь нефтепродуктов, в том числе совместно с белорусскими экспортерами, взаимодействие по реализации совместных инвестиционных проектов, а также сотрудничество в реализации SOCAR нефтепродуктов на внутреннем рынке Республики Беларусь", - уточнили в пресс-службе.

В концерне подчеркнули, что меморандум предусматривает расширение возможностей сторон в области производства и реализации нефти и нефтепродуктов.

"Основные направления сотрудничества ориентированы на улучшение взаимодействия в сфере организации поставок азербайджанской нефти в Беларусь, а также активизации диалога между производителями и потребителями углеводородных ресурсов, технического аудита на белорусских нефтеперерабатывающих заводах с целью повышения эффективности", - рассказали в пресс-службе.

Меморандум о взаимопонимании между Белорусским государственным концерном по нефти и химии и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) подписан 14 апреля 2021 года. Подписи под документом поставили председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.