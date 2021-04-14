Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0332 RUR   0.0224 GBR   2.3412 TRY   0.2096

Цена на нефть

13.04 $/bbl   WTI 60.18 0.48 Brent 63.67 0.39

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 14.04.2021 18:05

SOCAR и "Белнефтехим" договорились о сотрудничестве в части реализации произведенных в Белоруссии нефтепродуктов

"Белнефтехим" и SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим" в среду.

"В меморандуме оговаривается сотрудничество в области реализации произведенных в Республике Беларусь нефтепродуктов, в том числе совместно с белорусскими экспортерами, взаимодействие по реализации совместных инвестиционных проектов, а также сотрудничество в реализации SOCAR нефтепродуктов на внутреннем рынке Республики Беларусь", - уточнили в пресс-службе.

В концерне подчеркнули, что меморандум предусматривает расширение возможностей сторон в области производства и реализации нефти и нефтепродуктов.

"Основные направления сотрудничества ориентированы на улучшение взаимодействия в сфере организации поставок азербайджанской нефти в Беларусь, а также активизации диалога между производителями и потребителями углеводородных ресурсов, технического аудита на белорусских нефтеперерабатывающих заводах с целью повышения эффективности", - рассказали в пресс-службе.

Меморандум о взаимопонимании между Белорусским государственным концерном по нефти и химии и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) подписан 14 апреля 2021 года. Подписи под документом поставили председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, НЕФТЬ


Похожие новости


Минск намерен углублять нефтяное сотрудничество с Баку - Лукашенко Беларусь в 2021г намерена увеличить закупки нефти в Азербайджане на 25% Танкер с нефтью из Азербайджана для Белоруссии прибыл и начал разгрузку, "Белнефтехим" не исключает продолжения сотрудничества по поставкам Укртранснафта планирует до конца года прокачать еще 2-3 танкерные партии азербайджанской нефти для Мозырского НПЗ Очередной танкер с нефтью из Азербайджана для Беларуси прибыл в Одессу SOCAR отправил в Белоруссию очередную партию нефти Azeri Light

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]