Пашинян сообщил, что уйдет в отставку с поста премьера Армении в последней декаде апреля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в последние десять дней апреля для проведения в стране досрочных парламентских выборов.
"В последние 10 дней апреля я уйду в отставку. На седьмой день после моей отставки в парламенте пройдут выборы нового премьера. Моя кандидатура на пост премьера будет выдвинута от фракции "Мой шаг". Другие фракции кандидата не выдвинут. Меня не выберут премьером", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.
По его словам, во второй раз 1/3 фракции "Мой шаг" вновь выдвинет его кандидатуру на пост премьера.
"Другие фракции вновь не выдвинут кандидатуру на пост премьера. Меня опять не выберут, после чего парламент Армении будет распущен силой закона, и на 20 июня будут назначены досрочные парламентские выборы", - отметил Пашинян.
Согласно Конституции, для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после чего пройдут новые выборы парламента. Нового премьера назначает парламентское большинство.
Выборы пройдут по принятым парламентом поправкам в Избирательный кодекс, предусматривающим отказ от рейтинговой системы выборов и проведение голосования исключительно по пропорциональной системе.
Оппозиционные парламентские фракции "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" согласились на проведение выборов по обновленной избирательной системе.
Между тем, внепарламентская оппозиция заявляет, что досрочные парламентские выборы в Армении необходимо организовать без действующих властей и после формирования временного правительства.
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