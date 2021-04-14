Перевозочные мощности авиакомпаний мира составляют 58% от допандемийного уровня - OAG

Перевозочные мощности авиакомпаний мира сейчас составляют примерно 58% от допандемийного уровня, заявил главный аналитик британской исследовательской компании OAG Джон Грант.
Несмотря на масштабную вакцинацию в США, многие страны борются с новой волной пандемии COVID-19. В результате авиаперевозчики к концу этого года смогут предложить только около двух третей от числа посадочных мест, которые были доступны в 2019 году, сообщает агентство Bloomberg.
При этом спрос может оказаться еще ниже.
Согласно расчетам агентства на базе данных OAG, в настоящее время на рейсах авиакомпаний мира есть порядка 62 млн мест в неделю по сравнению со 106 млн в докоронавирусном 2019 году. К концу текущего года показатель может достичь 65-68 млн, полагает Грант.
При этом он прогнозирует, что объем пассажирских авиаперевозок будет примерно на 15-20% ниже количества посадочных мест "в течение длительного периода времени".
"Может быть в конце туннеля есть свет, но это очень-очень длинный туннель, который нам еще предстоит пройти", - сказал эксперт.
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