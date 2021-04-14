Цены на нефть растут примерно на 4%, Brent подорожала до $66,15 за баррель

Цены на нефть эталонных марок прибавляют около 4% в среду на фоне данных о снижении запасов в США, а также улучшения прогнозов мирового спроса на нефть в этом году.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $66,15 за баррель, что на $2,48 (3,9%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $62,71 за баррель, что на $2,53 (4,2%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.
Как Brent, так и WTI могут по итогам торгов продемонстрировать максимальный прирост цен с 17 марта, согласно данным FactSet.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,89 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 309 тыс. баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,08 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,7 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 900 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали, что недельное сокращение запасов нефти составит 2,9 млн баррелей, запасов бензина и дистиллятов - соответственно 200 тыс. баррелей и 700 тыс. баррелей.
Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 9 апреля, сократились на 3,61 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 5,6 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 3 млн баррелей.
Международное энергетическое агентства (МЭА, IEA) в среду повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 230 тыс. б/с, сославшись на улучшение экономических перспектив. "Однако восстановление остается неустойчивым, поскольку в некоторых основных странах-потребителях растет число случаев заболевания COVID-19", - говорится в отчете агентства.
Спрос на нефть в 2021 году, по оценкам МЭА, достигнет 96,7 млн б/с, что на 5,7 млн б/с больше, чем в 2020 году.
Накануне ОПЕК улучшила прогноз потребления нефти в 2021 году, отметив, что этому будет способствовать восстановление экономики на фоне бюджетных стимулов, а также снятие карантинов благодаря массовой вакцинации.
Согласно новому прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть в текущем году вырастет на 5,95 млн б/с, а не на 5,89 млн б/с, как прогнозировалось ранее. Таким образом, потребление нефти в 2021 году достигнет 96,46 млн б/с против предыдущей оценки в 96,27 млн б/с.
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