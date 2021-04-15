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Дальнее зарубежье 15.04.2021 03:58

В Швейцарии решили смягчать антиковидные ограничения

Власти Швейцарии в среду объявили о решении смягчить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщают швейцарские СМИ.

С 19 апреля в стране вновь разрешат организовывать общественные мероприятия, в частности, спортивные и культурные мероприятия в помещениях.

Ресторанам со следующей недели разрешат открыть веранды.

"Эпидемиологическая ситуация остается неустойчивой, в последние недели она даже ухудшилась. Но, несмотря на эту ситуацию, Федеральный совет считает, что условия позволяют перейти к умеренному облегчению ограничений", - говорится в заявлении правительства.

В среднем в Швейцарии выявляют около 2 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки. Накануне сообщалось о 2,2 тыс. новых случаев COVID-19.

За время пандемии в Швейцарии зафиксировали 625 тыс. случаев заболевания коронавирусом, около 10,4 тыс. человек скончались впоследствии заражения COVID-19.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, СМЯГЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]