American Airlines планирует летом вернуться практически к нормальному графику полетов

American Airlines Groupпланирует этим летом вернуться практически к нормальному графику полетов, ожидая, что масштабная вакцинация против COVID-19 будет способствовать росту интереса к путешествиям.
American Airlines - один из немногих авиаперевозчиков, который добавил число рейсов в США и в близлежащие точки назначения, такие как Мексика и страны Карибского бассейна, видя первые признаки восстановления спроса, поскольку люди вновь начали бронировать перелеты, отмечает The Wall Street Journal. Компания заявила, что этим летом будет летать по 150 новым направлениям.
В результате American Airlines теперь рассчитывает на то, что в июне-августе ее перевозочные мощности будут составлять более 90% от допандемийного уровня на маршрутах внутри США и 80% - на международных.
Ранее United Airlines Holdingsобъявила о планах открытия более двух десятков новых маршрутов после Дня памяти (30 мая). Также авиакомпания сообщила, что более 40% ее рейсов из международного аэропорта ОХара (Чикаго) заполнены на 90%, что резко отличается от ситуации прошлой весной, когда самолеты летели почти пустыми.
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