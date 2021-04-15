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Транспорт и связь 15.04.2021 01:01

American Airlines планирует летом вернуться практически к нормальному графику полетов

American Airlines Groupпланирует этим летом вернуться практически к нормальному графику полетов, ожидая, что масштабная вакцинация против COVID-19 будет способствовать росту интереса к путешествиям.

American Airlines - один из немногих авиаперевозчиков, который добавил число рейсов в США и в близлежащие точки назначения, такие как Мексика и страны Карибского бассейна, видя первые признаки восстановления спроса, поскольку люди вновь начали бронировать перелеты, отмечает The Wall Street Journal. Компания заявила, что этим летом будет летать по 150 новым направлениям.

В результате American Airlines теперь рассчитывает на то, что в июне-августе ее перевозочные мощности будут составлять более 90% от допандемийного уровня на маршрутах внутри США и 80% - на международных.

Ранее United Airlines Holdingsобъявила о планах открытия более двух десятков новых маршрутов после Дня памяти (30 мая). Также авиакомпания сообщила, что более 40% ее рейсов из международного аэропорта ОХара (Чикаго) заполнены на 90%, что резко отличается от ситуации прошлой весной, когда самолеты летели почти пустыми.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АВИАКОМПАНИИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]