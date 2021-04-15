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Дальнее зарубежье 15.04.2021 01:23

В Белом доме считают конструктивным разговор Байдена с Путиным

Состоявшийся 13 апреля телефонный разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина был конструктивным, заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки.

"Проведенный вчера президентом Байденом разговор был конструктивным", - сказала она на брифинге. Псаки подчеркнула, что Байден ясно выразил опасения, которые есть у США по поводу действий РФ.

При этом она вновь заявила, что задача Вашингтона - получить предсказуемые и стабильные отношения с Москвой.

"Поэтому переговоры, саммит, были бы хорошей возможностью для того, чтобы обсудить темы, по которым между нами есть согласие, и по которым мы можем вместе работать", - добавила Псаки. В качестве примера таких тем она назвала переговоры по стратегической стабильности и по иранской ядерной проблеме.

Накануне в телефонном разговоре президент США Байден предложил главе российского государства Путину встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране.

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Тэги: США, РОССИЯ, РАЗГОВОР, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]