Азербайджан намерен расширять сотрудничество с Беларусью в нефтяной сфере - Алиев

Азербайджан намерен расширять сотрудничество с Беларусью в нефтяной сфере, заявил президент Ильхам Алиев.

«В первом квартале поставки нефти (из Азербайджана в Беларусь – ИФ) осуществляются в больших объемах, и я думаю, что их объем существенно превысит прошлогодние показатели», - сказал Алиев в среду в Баку по завершению переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По его словам, маршрут поставок уже протестирован, проект приносит взаимную выгоду.

«Естественно мы намерены расширять сотрудничество в этой сфере. Т.е. мы не ограничимся только поставками сырой нефти на НПЗ Беларуси», - добавил Алиев.

Как сообщалось ранее, Азербайджан планирует в 2021 году увеличить поставки нефти в Беларусь на 25% - до 1 млн тонн.

Кроме этого, "Белнефтехим" и SOCAR подписали в среду меморандум о взаимопонимании. В меморандуме оговаривается сотрудничество в области реализации произведенных в Республике Беларусь нефтепродуктов, в том числе совместно с белорусскими экспортерами, взаимодействие по реализации совместных инвестиционных проектов, а также сотрудничество в реализации SOCAR нефтепродуктов на внутреннем рынке Республики Беларусь. Документ также предусматривает расширение возможностей сторон в области производства и реализации нефти и нефтепродуктов.

Р.Ахмедов