Алиев: Азербайджан ждет от Минской группы ОБСЕ «креативных идей»

Официальный Баку ждет от Минской группы ОБСЕ креативных идей, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Минская группа существует, но конфликт (армяно-азербайджанский нагорно-карабахский – ИФ) уже разрешен. Чем будет заниматься Минская группа – нам пока неизвестно. Мы ждем от них креативных идей», - сказал Алиев в среду в Баку по завершению переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
По его словам , Азербайджан на протяжении почти 30 лет старался урегулировать мирным путем конфликт с Арменией.
«Приверженность переговорному процессу подтверждала наши намерения. Поэтому винить в том, что конфликт был урегулирован военно-политическим путем, можно только страну-оккупанта. Если бы Армения до войны или во время нее выполнила бы мой призыв и покинула наши территории, то итоги войны были бы для нее не столь тяжелыми. Во всем виноваты они сами. Мы восстановили справедливость, историческую справедливость, международное право и выполнили резолюции Совбеза ООН (по Карабаху – ИФ)», - добавил Алиев.
Р.Ахмедов
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