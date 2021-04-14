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Карабахский конфликт 14.04.2021 22:40

Алиев: Азербайджан ждет от Минской группы ОБСЕ «креативных идей»

Официальный Баку ждет от Минской группы ОБСЕ креативных идей, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Минская группа существует, но конфликт (армяно-азербайджанский нагорно-карабахский – ИФ) уже разрешен. Чем будет заниматься Минская группа – нам пока неизвестно. Мы ждем от них креативных идей», - сказал Алиев в среду в Баку по завершению переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По его словам , Азербайджан на протяжении почти 30 лет старался урегулировать мирным путем конфликт с Арменией.

«Приверженность переговорному процессу подтверждала наши намерения. Поэтому винить в том, что конфликт был урегулирован военно-политическим путем, можно только страну-оккупанта. Если бы Армения до войны или во время нее выполнила бы мой призыв и покинула наши территории, то итоги войны были бы для нее не столь тяжелыми. Во всем виноваты они сами. Мы восстановили справедливость, историческую справедливость, международное право и выполнили резолюции Совбеза ООН (по Карабаху – ИФ)», - добавил Алиев.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ПОСРЕДНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]