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Финансы 15.04.2021 02:07

Сенат США утвердил Гэри Генслера на посту главы SEC

Сенат США в среду утвердил кандидатуру Гэри Генслера на посту председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

За проголосовали 53 человека, против - 45, сообщает MarketWatch.

Генслер ранее возглавлял Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), а начинал карьеру в Goldman Sachs Group Inc. Он был выдвинут на пост главы SEC президентом США Джо Байденом.

Ранее в ходе слушаний Генслер говорил о том, что SEC следует в большей степени требовать от компаний раскрытия информации, касающейся экологических, социальных и управленческих рисков (ESG). Он пообещал, что комиссия под его руководством сделает следующие шаги в этом направлении.

Генслер возглавлял CFTC в период с 2009 по 2014 год при президенте США Бараке Обаме и играл ключевую роль в реформе рынка деривативов в рамках закона о финансовой реформе Додда-Фрэнка от 2010 года. Его действия в этой роли часто вызывали крайнее недовольство финансовых компаний, которые противились желанию CFTC повысить прозрачность рынка деривативов и ввести для него определенные ограничения.

На срок службы Генслера во главе CFTC также пришлись разбирательства в отношении инвестбанков в рамках дела о манипулировании Лондонской межбанковской ставкой предложения LIBOR.

Генслер был советником президентских кампаний Хиллари Клинтон в 2008 и 2016 годах. С 2018 года он ведет учебные курсы по блокчейну и криптовалютам в Школе менеджмента Слоуна в Массачусетском технологическом институте (MIT).

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Тэги: SEC, ГЛАВА, СЕНАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]