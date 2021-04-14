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Дальнее зарубежье 14.04.2021 22:52

США выполнили все задачи в Афганистане, с 1 мая начинают вывод войск из этой страны - Байден

США выполнили свою миссию в Афганистане и приступят с 1 мая к упорядоченному выводу американского контингента, заявил американский лидер Джо Байден.

"США начнут окончательный вывод военнослужащих с 1 мая этого года", - сказал Байден, выступая в среду.

Он отметил, что этот процесс будет осуществляться упорядочено и при полной координации с союзниками, которые в настоящее время имеют больше сил в Афганистане, чем США.

"Мы завершим вывод до того, как будет отмечать годовщину событий 11 сентября (2021 года - ИФ)", - отметил он.

По его словам, США добились выполнения всех своих задач в Афганистане.

"Пришло время положить конец самой длинной войне Америки, пришло время вернуть наших военных домой", - указал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ВОЙСКА, ВЫВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]