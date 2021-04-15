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Дальнее зарубежье 15.04.2021 02:36

США после вывода войск из Афганистана станет сложнее бороться против терроризма - глава ЦРУ

Вывод контингента США из Афганистана неизбежно усложнит борьбу против таких террористических группировок, как ИГ и "Аль-Каида", заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

"Когда настанет время и США выведут войска, у нас станет меньше возможностей по сбору данных об угрозах и по борьбе против них. Это - факт", - сказал он на слушаниях в сенате, говоря о борьбе против подобных группировок на афганской территории.

При этом Бернс отметил, что, тем не менее, у ЦРУ все же останутся инструменты для борьбы против терроризма в Афганистане и после вывода оттуда американских войск.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АФГАНИСТАН, РАЗВЕДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]