США после вывода войск из Афганистана станет сложнее бороться против терроризма - глава ЦРУ

Вывод контингента США из Афганистана неизбежно усложнит борьбу против таких террористических группировок, как ИГ и "Аль-Каида", заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

"Когда настанет время и США выведут войска, у нас станет меньше возможностей по сбору данных об угрозах и по борьбе против них. Это - факт", - сказал он на слушаниях в сенате, говоря о борьбе против подобных группировок на афганской территории.

При этом Бернс отметил, что, тем не менее, у ЦРУ все же останутся инструменты для борьбы против терроризма в Афганистане и после вывода оттуда американских войск.