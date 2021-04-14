США будут призывать Россию, Пакистан, Китай активнее поддерживать Афганистан - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация будет просить Россию, Пакистан и ряд других стран активнее помогать Афганистану.

"Мы попросим другие страны в том регионе, чтобы они делали больше усилий для поддержки Афганистана. В особенности это касается Пакистана, а также - России, Китая, Индии и Турции", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Байден подтвердил, что с 1 мая начинает вывод американских военных из Афганистана и рассчитывает завершить этот процесс до 11 сентября 2021 года.