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Дальнее зарубежье 14.04.2021 22:56

США будут призывать Россию, Пакистан, Китай активнее поддерживать Афганистан - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация будет просить Россию, Пакистан и ряд других стран активнее помогать Афганистану.

"Мы попросим другие страны в том регионе, чтобы они делали больше усилий для поддержки Афганистана. В особенности это касается Пакистана, а также - России, Китая, Индии и Турции", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Байден подтвердил, что с 1 мая начинает вывод американских военных из Афганистана и рассчитывает завершить этот процесс до 11 сентября 2021 года.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АФГАНИСТАН, СТРАНЫ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]