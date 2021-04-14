Экс-президент Армении Тер-Петросян заразился COVID-19

Первый президент Армении (1991-1998 гг.) Левон Тер-Петросян заразился коронавирусом.

"У первого президента Армении подтвержден коронавирус. Самочувствие Тер-Петросяна нормальное, он получает необходимое лечение дома под присмотром врачей", - сообщил пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян на своей странице в "Фейсбуке" в среду.

Экс-президенту Армении 76 лет.