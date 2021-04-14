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Регион 14.04.2021 23:07

Экс-президент Армении Тер-Петросян заразился COVID-19

Первый президент Армении (1991-1998 гг.) Левон Тер-Петросян заразился коронавирусом.

"У первого президента Армении подтвержден коронавирус. Самочувствие Тер-Петросяна нормальное, он получает необходимое лечение дома под присмотром врачей", - сообщил пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян на своей странице в "Фейсбуке" в среду.

Экс-президенту Армении 76 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]