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Дальнее зарубежье 14.04.2021 23:07

США будут обезвреживать значительные террористические угрозы во всем мире, не только в Афганистане - Байден

США теперь собираются отслеживать террористические угрозы не только в Афганистане, но везде, где они могут появиться, заявил американский президент Джо Байден.

"Моя команда дорабатывает нашу национальную стратегию, чтобы отслеживать и обезвреживать значительные террористические угрозы не только в Афганистане, но везде, где они могут появиться: в Африке, Европе, на Ближнем Востоке или в других местах", - сказал Байден.

Он добавил, что после терактов 11 сентября 2001 года террористические группировки постепенно распространились по разным странам мира, и теперь нельзя считать именно Афганистан главным пристанищем террористов.

В среду Байден официально объявил о решении вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года. По его словам, США добились выполнения всех своих задач в Афганистане. Прежняя американская администрация собиралась завершить вывод войск из Афганистана еще раньше - к 1 мая 2021 года.

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Тэги: США, МИР, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]