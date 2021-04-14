США будут обезвреживать значительные террористические угрозы во всем мире, не только в Афганистане - Байден

США теперь собираются отслеживать террористические угрозы не только в Афганистане, но везде, где они могут появиться, заявил американский президент Джо Байден.
"Моя команда дорабатывает нашу национальную стратегию, чтобы отслеживать и обезвреживать значительные террористические угрозы не только в Афганистане, но везде, где они могут появиться: в Африке, Европе, на Ближнем Востоке или в других местах", - сказал Байден.
Он добавил, что после терактов 11 сентября 2001 года террористические группировки постепенно распространились по разным странам мира, и теперь нельзя считать именно Афганистан главным пристанищем террористов.
В среду Байден официально объявил о решении вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года. По его словам, США добились выполнения всех своих задач в Афганистане. Прежняя американская администрация собиралась завершить вывод войск из Афганистана еще раньше - к 1 мая 2021 года.
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