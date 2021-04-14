В НАТО вслед за США объявили о решении начать выводить войска из Афганистана

Союзники по НАТО приняли решение о начале к 1 мая вывода войск из Афганистана, говорится в распространенном в среду заявлении Североатлантического совета.

"Союзники пришли к выводу, что мы начнем вывод сил, участвующих в операции "Решительная поддержка", к 1 мая. Этот вывод войск будет упорядоченным, скоординированным и проводится по нашей собственной воле. Мы планируем, что вывод всех сил... завершится за несколько месяцев. Мы будем решительно реагировать в этот период на любые атаки талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ - ИФ)", - говорится в документе.