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Дальнее зарубежье 14.04.2021 23:12

В НАТО вслед за США объявили о решении начать выводить войска из Афганистана

Союзники по НАТО приняли решение о начале к 1 мая вывода войск из Афганистана, говорится в распространенном в среду заявлении Североатлантического совета.

"Союзники пришли к выводу, что мы начнем вывод сил, участвующих в операции "Решительная поддержка", к 1 мая. Этот вывод войск будет упорядоченным, скоординированным и проводится по нашей собственной воле. Мы планируем, что вывод всех сил... завершится за несколько месяцев. Мы будем решительно реагировать в этот период на любые атаки талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ - ИФ)", - говорится в документе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НАТО, АФГАНИСТАН, КОНТИНГЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]