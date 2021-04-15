Вывод войск из Афганистана - сложная, но выполнимая операция - Пентагона

Процесс вывода войск США и их союзников из Афгаистана - сложная операция, заявил в среду глава Пентагона Ллойд Остин.

"Я кое-что знаю по части вывода войск. Даже когда условия - самые хорошие, это - очень сложная операция. Я уверен, что наши войска выполнят эту задачу, проявив все свои навыки и профессионализм", - сказал Остин, отставной военачальник, на пресс-конференции в Брюсселе.

Также Остин предупредил, что в условиях вывода иностранных войск группировка "Талибан" может попытаться "свести на нет часть достигнутого нами прогресса". Он отметил в связи с этим важность политических переговоров по урегулированию афганского конфликта.