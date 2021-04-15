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Дальнее зарубежье 15.04.2021 00:18

Вывод войск из Афганистана - сложная, но выполнимая операция - Пентагона

Процесс вывода войск США и их союзников из Афгаистана - сложная операция, заявил в среду глава Пентагона Ллойд Остин.

"Я кое-что знаю по части вывода войск. Даже когда условия - самые хорошие, это - очень сложная операция. Я уверен, что наши войска выполнят эту задачу, проявив все свои навыки и профессионализм", - сказал Остин, отставной военачальник, на пресс-конференции в Брюсселе.

Также Остин предупредил, что в условиях вывода иностранных войск группировка "Талибан" может попытаться "свести на нет часть достигнутого нами прогресса". Он отметил в связи с этим важность политических переговоров по урегулированию афганского конфликта.

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Тэги: ПЕНТАГОН, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]