Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0332 RUR   0.0224 GBR   2.3412 TRY   0.2096

Цена на нефть

14.04 $/bbl   WTI 63.15 2.97 Brent 66.58 2.91

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.04.2021 23:47

США готовы помогать Украине защищаться от угроз - глава Пентагона

Администрация США готова оказывать поддержку Украине, чтобы эта страна была в состоянии обеспечивать самооборону, заявил в среду глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы готовы помогать Украине в том, что касается обеспечения ее самообороны", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Остин также призвал Россию "не нарушать территориальную целостность Украины".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Боррель обсудил с Блинкеном события вокруг Украины Блинкен рассчитывает провести переговоры в Брюсселе с главой МИД Украины - Госдеп США должны поддержать вступление Украины в НАТО не только на словах - Зеленский Замминистра обороны США и ее коллеги из ряда стран НАТО подтвердили поддержку Украины -Пентагон США желают разобраться в ситуации на границе Украины и РФ - Пентагон США призывают РФ к деэскалации в отношениях с Украиной - Пентагон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]