США готовы помогать Украине защищаться от угроз - глава Пентагона

Администрация США готова оказывать поддержку Украине, чтобы эта страна была в состоянии обеспечивать самооборону, заявил в среду глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы готовы помогать Украине в том, что касается обеспечения ее самообороны", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Остин также призвал Россию "не нарушать территориальную целостность Украины".