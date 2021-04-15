США совместно с Францией, Германией, Италией и Великобританией призвали к деэскалации напряженности между Россией и Украиной

Госсекретарь США в ходе своего визита в Брюссель встретился с главами МИД Франции, Германии, Италии и Соединенного Королевства, все они призвали Россию к деэскалации по Украине.

"Они подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины (...) Они подчеркнули необходимость того, чтобы Россия немедленно обеспечила деэскалацию напряженности в отношениях с Украиной", - говорится в заявлении, распространенном госдепом.

Министры иностранных дел обсудили другие общие приоритеты и проблемы, включая Афганистан, Иран и Йемен.