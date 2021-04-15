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Дальнее зарубежье 15.04.2021 11:12

США совместно с Францией, Германией, Италией и Великобританией призвали к деэскалации напряженности между Россией и Украиной

Госсекретарь США в ходе своего визита в Брюссель встретился с главами МИД Франции, Германии, Италии и Соединенного Королевства, все они призвали Россию к деэскалации по Украине.

"Они подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины (...) Они подчеркнули необходимость того, чтобы Россия немедленно обеспечила деэскалацию напряженности в отношениях с Украиной", - говорится в заявлении, распространенном госдепом.

Министры иностранных дел обсудили другие общие приоритеты и проблемы, включая Афганистан, Иран и Йемен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, УКРАИНА, ГОСДЕП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]