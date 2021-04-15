Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США отложили вынесение рекомендации о возобновлении вакцинации препаратом производства Johnson & Johnson

Независимая консультативная группа при Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в среду отложила вынесение рекомендации о продолжении использования вакцины, производимой компанией Johnson & Johnson, сообщает The Hill.
Во время экстренного совещания члены консультативного комитета CDC по практике иммунизации заявили, что они не могут принять решение о том, следует ли продолжать вакцинацию, поскольку нет достаточных данных о пациентах, которые испытали серьезные побочные эффекты.
Члены группы заявили, что хотят получить больше информации о людях, которые могут быть наиболее подвержены риску образования тромбов.
На прошлой неделе два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо (США) временно закрылись после того, как некоторые люди испытали неблагоприятные последствия получения от уколов вакциной компании Johnson & Johnson.
Американские органы здравоохранения рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом производства Johnson & Johnson после того, как они начали расследование по поводу образования тромбов у шести женщин, получивших эту вакцину. Один человек скончался.
К проверке предполагаемой связи между прививкой и тромбозами приступили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA).
Отсрочка с принятием рекомендаций означает, что приостановка использования вакцины пока остается в силе.
Эксперты пока не договорились, когда они встретятся снова. Предположительно, очередная встреча состоится в течение ближайших 10 дней.
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