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Дальнее зарубежье 15.04.2021 12:18

Военные США выступали за сохранение небольшого присутствия в Афганистане

Высокопоставленные американские военные выступали за сохранение небольшого присутствия США в Афганистане, сообщает Politico со ссылкой на бывших и нынешних чиновников США.

"Когда Байден взвешивал возможность полного ухода из страны этой весной, высшие военные лидеры выступали за сохранение небольшого присутствия США на месте, состоящего в основном из сил специального назначения и военных советников", - пишет издание со ссылкой на источники.

По мнению военных чиновников, силы в несколько тысяч человек необходимы для сдерживания талибов и предотвращения того, чтобы Афганистан снова стал убежищем для террористов.

Среди тех, кто выступал за сохранение американского присутствия в Афганистане называются председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, а также командующие Силами США в Афганистане, Центральное командование и Командование специальных операций.

В среду Байден официально объявил о решении вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года. По его словам, США добились выполнения всех своих задач в Афганистане. В координации с США вывод войск из страны начнут страны НАТО.

Прежняя американская администрация собиралась завершить вывод войск из Афганистана еще раньше - к 1 мая 2021 года.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]