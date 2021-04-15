Военные США выступали за сохранение небольшого присутствия в Афганистане

Высокопоставленные американские военные выступали за сохранение небольшого присутствия США в Афганистане, сообщает Politico со ссылкой на бывших и нынешних чиновников США.
"Когда Байден взвешивал возможность полного ухода из страны этой весной, высшие военные лидеры выступали за сохранение небольшого присутствия США на месте, состоящего в основном из сил специального назначения и военных советников", - пишет издание со ссылкой на источники.
По мнению военных чиновников, силы в несколько тысяч человек необходимы для сдерживания талибов и предотвращения того, чтобы Афганистан снова стал убежищем для террористов.
Среди тех, кто выступал за сохранение американского присутствия в Афганистане называются председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, а также командующие Силами США в Афганистане, Центральное командование и Командование специальных операций.
В среду Байден официально объявил о решении вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года. По его словам, США добились выполнения всех своих задач в Афганистане. В координации с США вывод войск из страны начнут страны НАТО.
Прежняя американская администрация собиралась завершить вывод войск из Афганистана еще раньше - к 1 мая 2021 года.
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