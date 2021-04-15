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Дальнее зарубежье 15.04.2021 12:31

Второй эсминец ВМС США идет в направлении Черного моря

Второй эсминец ВМС США - Roosevelt ("Рузвельт"), который должен зайти в Черное море, вышел из базы Суда-Бэй на греческом острове Крит, и идет в направлении Черноморских проливов, следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS).

В среду к проливу Дарданеллы после пополнения топливом и припасами на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит уже направился ракетный эсминец ВМС США Donald Cook ("Дональд Кук").

Оба эсминца могут войти в Черное море уже в четверг.

Каждый из двух этих кораблей может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. Кроме того, они оснащены системой противоракетной обороны "Иджис". Благодаря своим боевым возможностям эсминцы способны вести скоротечный трёхмерный бой с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.

Как сообщал МИД Турции, корабли должны войти в Черное море 14-15 апреля и пробудут там до 4-5 мая.

Во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал провокацией заход американских кораблей в акваторию Черного моря.

"Я бы не хотел вдаваться в вопросы разных интерпретаций того, что такое свобода мореплавания, свобода моря, особенно в данном контексте. Знаю одно: американским кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего, это сугубо провокационное мероприятие. Провокационное в прямом смысле слова: они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", - сказал Рябков журналистам.

Он отметил, что в освоении акваторий "за тысячи миль" от пунктов базирования ВМС США всегда есть элемент геополитики.

"США, видимо, чувствуя себя владыкой морей... должны всё-таки понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше, подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет", - сказал Рябков.

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Тэги: США, ЭСМИНЦЫ, ЧЕРНОМОРЬЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]