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Финансы 15.04.2021 11:23

АИКГФ отобрал компанию для внедрения новых расчетных механизмов

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) направит 20 тыс. манатов на внедрение нового механизма расчетов в связи с первично финансируемыми ипотечными кредитами в «Автоматизированной системе бухгалтерской отчетности».

Как сообщили в АИКГФ, победителем соответствующего отбора, проведенного фондом, стала компания «GNI Consulting», с которой заключен контракт на сумму 20 тыс. 1 манат.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» и создании «Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда» (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 637 млн манатов.

А.Мамедов

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Тэги: АИКГФ, ТЕНДЕР, РЕЗУЛЬТАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]