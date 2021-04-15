АИКГФ отобрал компанию для внедрения новых расчетных механизмов

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) направит 20 тыс. манатов на внедрение нового механизма расчетов в связи с первично финансируемыми ипотечными кредитами в «Автоматизированной системе бухгалтерской отчетности».

Как сообщили в АИКГФ, победителем соответствующего отбора, проведенного фондом, стала компания «GNI Consulting», с которой заключен контракт на сумму 20 тыс. 1 манат.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» и создании «Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда» (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 637 млн манатов.

А.Мамедов