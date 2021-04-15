Dell планирует выделить свою долю в VMWare стоимостью $52 млрд

Американская Dell Technologies Inc. планирует выделить в отдельную компанию свою долю в разработчике технологий в сфере виртуализации и облачной инфраструктуры VMWare Inc., стоимость которой оценивается в $52 млрд.

Dell получила контроль над VMWare в рамках покупки EMC Corp. пять лет назад. Доля Dell составляет почти 81%.

VMware в связи с отделением выплатит своим акционерам специальные дивиденды в размере $11,5-12 млрд, в том числе Dell получит $9,3-6,7 млрд, сообщает The Wall Street Journal.

Dell направит полученные средства на погашение долга, который существенно вырос после сделки с EMC. Как говорилось в отчетности за четвертый финквартал (завершился 29 января), общий объем задолженности компании составляет $33,4 млрд.

VMware была основана в 1998 году, а спустя пять лет ее приобрела EMC Corp. В 2017 году состоялось IPO VMware, в рамках которого было размещено 15% ее акций. EMC сохранила за собой остальную долю в компании, и она перешла к Dell, с которой EMC объединилась в 2016 году.

Dell, созданная Майклом Деллом в 1984 году, впервые вышла на открытый рынок в 1988 году. В 2013 году она перестала быть публичной компанией после того, как ее основатель и инвестфирма Silver Lake выкупили акции на общую сумму почти $25 млрд и провели делистинг.

В 2018 году Dell вновь вышла на открытый рынок. Через два года после этого акционеры компании стали высказывать недовольство тем, что котировки акций практически не изменились. В результате в прошлом году Dell начала процесс изучения различных вариантов относительно своей доли в VMware. В том числе рассматривалась возможность отделения, продажи или, наоборот, выкупа оставшейся доли VMware.

Котировки акций Dell подскочили на дополнительных торгах в среду на 8,5% после публикации новости. За последние 12 месяцев капитализация компании увеличилась почти в 2,3 раза (до $70,6 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor`s 500 за этот период прибавил 48%.

Бумаги VMWare на электронных торгах в четверг подорожали на 0,7%, за последний год стоимость компании выросла на 14,9%.