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Регион 15.04.2021 12:02

Анкара сохраняет нейтралитет в вопросе отношений Москвы и Киева - Чавушоглу

Турция не поддерживает ни одну из сторон в кризисе отношений между Россией и Украиной, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

"Мы не принимаем чьей-либо стороны. Наша позиция основана на открытом и конструктивном подходе", - сказал Чавушоглу каналу NTV.

Министр отметил, что на данный момент мирной обстановке в Черном море препятствует напряженность между двумя странами.

"Мы хотим, чтобы Черное море было морем мира", - добавил Чавушоглу.

Кроме того, Чавушоглу повторил, что Анкара соблюдает конвенцию Монрё и другие страны, включая Россию, "не должны беспокоиться об этом".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, РОССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]