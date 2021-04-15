Анкара сохраняет нейтралитет в вопросе отношений Москвы и Киева - Чавушоглу

Турция не поддерживает ни одну из сторон в кризисе отношений между Россией и Украиной, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
"Мы не принимаем чьей-либо стороны. Наша позиция основана на открытом и конструктивном подходе", - сказал Чавушоглу каналу NTV.
Министр отметил, что на данный момент мирной обстановке в Черном море препятствует напряженность между двумя странами.
"Мы хотим, чтобы Черное море было морем мира", - добавил Чавушоглу.
Кроме того, Чавушоглу повторил, что Анкара соблюдает конвенцию Монрё и другие страны, включая Россию, "не должны беспокоиться об этом".
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