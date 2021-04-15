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СНГ 15.04.2021 12:14

В РФ более 8,9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 398 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 944 случая, умерли за сутки 398 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 944 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 110 (12,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки по выздоровлению из больниц выписано 10 тыс. 225 человек, от коронавируса умерли 398 пациентов.

В Москве в четверг, сообщает оперативный штаб, зафиксировано 2 тыс. 455 новых случаев COVID-19, 59 скончавшихся и 1 тыс. 944 выздоровевших.

Российская столица, по-прежнему, лидирует среди всех регионов по уровню суточного прироста новых заболевших коронавирусом. Наименьшие показатели зафиксированы в Магаданской области и в Туве - по два случая, в Еврейской АО - один. В Ненецком АО и в Чукотском АО не выявлено ни одного заболевшего за сутки.

С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 675 тыс. 153 случаев коронавирусной инфекции, 104 тыс. 398 умерших и 4 млн 301 тыс. 448 выписанных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]