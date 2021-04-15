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Дальнее зарубежье 15.04.2021 18:14

В МИД Франции не считают серьезной перспективу вступления Украины в ЕС

Госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что не стоит воспринимать предстоящий в пятницу визит в Париж украинского президента Владимира Зеленского как сигнал о перспективе вступления Украины в ЕС.

"Можно иметь хорошие отношения с Украиной, можно поддерживать Украину. И мы, в частности, это делаем в нынешней сложной ситуации с Россией. Но это не означает вступления. Я не думаю, что это серьезная перспектива", - сказал Бон в четверг в интервью французскому "Еврейскому радио" (Radio J).

Как ранее сообщала пресс-служба Елисейского дворца, президент Украины Зеленский совершит визит во Францию и 16 апреля встретится с президентом Эмманюэлем Макроном в ходе рабочего обеда.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, УКРАИНА, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]