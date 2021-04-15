Австралийские военнослужащие покинут Афганистан в сентябре - премьер

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в четверг объявил, что австралийский военный контингент покинет Афганистан в сентябре этого года, сообщают австралийские СМИ.
"За последние два года мы сокращали наше военное присутствие в Афганистане примерно с 1,5 тыс. военнослужащих до около 80 в настоящий момент. Наряду с США и другими союзниками и партнерами оставшиеся австралийские войска покинут Афганистан в сентябре 2021 года", - цитируют СМИ слова Моррисона в Перте (столица штата Западная Австралия).
Австралийский премьер заверил, что правительство страны продолжит поддерживать Афганистан и после вывода войск.
"Мы поддерживаем сложную задачу в деле установления мира, которая стоит перед этими людьми", - сказал премьер.
"Австралия продолжает поддерживать переговоры между афганским правительством и "Талибаном", - подчеркнул он.
Моррисон также призвал стороны конфликта в Афганистане оставаться "приверженными мирному процессу".
Президент США Джо Байден накануне официально объявил о решении вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года. По его словам, США добились выполнения всех своих задач в Афганистане. В координации с США вывод войск из страны начнут страны НАТО.
Прежняя американская администрация собиралась завершить вывод войск из Афганистана еще раньше - к 1 мая 2021 года.
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