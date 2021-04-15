PASHA Bank увеличил в I квартале активы на 2,8%, прибыль - в 5,4 раза

Азербайджанский «PASHA Bank» увеличил в январе-марте 2021 года активы на 2,8% - до 5 млрд 669,083 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
Кредитный портфель банка на 31 марта 2021 года составляет 2 млрд 196,616 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020 года на 4,8% - ИФ).
Обязательства банка на конец отчетного квартала равны 5 млрд 105,41 млн манатов (рост на 2,7%). Депозиты в банке на конец марта оцениваются в 4 млрд 206,008 млн манатов (рост на 4,8%).
Капитал банка на конец марта равен 563,673 млн манатов (рост на 4,2%), уставный капитал – 354,512 млн манатов (не изменился).
PASHA Bank завершил первый квартал с чистой прибылью в размере 18,786 млн манатов (рост по сравнению с первым кварталом 2020г в 5,4 раза - ИФ).
ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и является вторым банком страны по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица - PASHA Holding (56,82%) и ООО "Ador" (28,18%), а также одно физическое лицо – Ариф Пашаев (15%). Банк входит в структуру PASHA Holding.
А.Мамедов
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