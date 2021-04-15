Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0357 RUR   0.0223 GBR   2.3415 TRY   0.2103

Цена на нефть

14.04 $/bbl   WTI 63.15 2.97 Brent 66.58 2.91

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 15.04.2021 12:20

PASHA Bank увеличил в I квартале активы на 2,8%, прибыль - в 5,4 раза

Азербайджанский «PASHA Bank» увеличил в январе-марте 2021 года активы на 2,8% - до 5 млрд 669,083 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 31 марта 2021 года составляет 2 млрд 196,616 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020 года на 4,8% - ИФ).

Обязательства банка на конец отчетного квартала равны 5 млрд 105,41 млн манатов (рост на 2,7%). Депозиты в банке на конец марта оцениваются в 4 млрд 206,008 млн манатов (рост на 4,8%).

Капитал банка на конец марта равен 563,673 млн манатов (рост на 4,2%), уставный капитал – 354,512 млн манатов (не изменился).

PASHA Bank завершил первый квартал с чистой прибылью в размере 18,786 млн манатов (рост по сравнению с первым кварталом 2020г в 5,4 раза - ИФ).

ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и является вторым банком страны по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица - PASHA Holding (56,82%) и ООО "Ador" (28,18%), а также одно физическое лицо – Ариф Пашаев (15%). Банк входит в структуру PASHA Holding.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


Похожие новости


Бакинский филиал Bank Melli Iran увеличил в I квартале активы на 8% Rabitabank увеличил в 2020г активы на 12,3%, сократил прибыль в 5 раз Ziraat Bank Azerbaycan увеличил в 2020г активы на 17,9%, сократил прибыль на 32,8% Yapi Kredi Bank Azerbaijan в 2020г сократил активы на 18,7% Expressbank сократил в 2020г активы на 7,4%, прибыль – на 64,3% Bank BTB увеличил в 2020г активы на 4,3%, убыток превысил 9 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]