Иран мог бы обогащать уран до 90%, но Тегеран не стремится создать ядерную бомбу - Рухани

Иран мог бы уже сегодня обогащать уран до 90%, но он не стремится к обладанию ядерным оружием, заявил президент Исламской республики Хасан Рухани.
"Если бы мы захотели, то же сегодня могли бы обогащать уран до 90%. Но мы не стремимся создать ядерную бомбу", - сказал Рухани, которого в четверг цитируют иранские СМИ.
"Если стороны вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), мы не будем обогащать уран выше 3,67% и прекратим процесс обогащения до 60% и 20%, соответственно", - подчеркнул иранский президент.
В минувший вторник Тегеран объявил о начале процесса обогащения урана до 60%. Кроме того, Иран сообщил и намерении ввести в строй еще тысячу центрифуг последнего поколения. По словам представителя Ирана в МАГАТЭ Казема Гарибабади, первое количество урана, обогащенного до 60%, будет получено на следующей неделе.
Решение Тегерана начать обогащение урана до 60% является ответом на злодеяние, совершенное диверсантами на ядерном объекте в Натанзе, заявил накануне Рухани.
"Обогащение до 60% - ответ на это злодеяние", - сказал Рухани, отметив, что поврежденные в результате инцидента центрифуги IR-1 будут заменены передовыми центрифугами IR-6, процесс обогащения урана на которых идет значительно быстрее.
При этом президент Ирана высказал мнение, что инцидент на объекте в Натанзе призван повлиять на ход переговоров по иранской ядерной сделке в Вене.
Очередное заседание Совместной комиссии по СВПД состоится в четверг в Вене. Решение Тегерана начать обогащение урана до 60% включено в повестку дня встречи пяти посредников (Великобритания, Германия, КНР, Россия и Франция - ИФ) и Ирана.
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