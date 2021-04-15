Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0357 RUR   0.0223 GBR   2.3415 TRY   0.2103

Цена на нефть

14.04 $/bbl   WTI 63.15 2.97 Brent 66.58 2.91

Погода в Баку

  ночь день

Регион 15.04.2021 12:40

Иран мог бы обогащать уран до 90%, но Тегеран не стремится создать ядерную бомбу - Рухани

Иран мог бы уже сегодня обогащать уран до 90%, но он не стремится к обладанию ядерным оружием, заявил президент Исламской республики Хасан Рухани.

"Если бы мы захотели, то же сегодня могли бы обогащать уран до 90%. Но мы не стремимся создать ядерную бомбу", - сказал Рухани, которого в четверг цитируют иранские СМИ.

"Если стороны вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), мы не будем обогащать уран выше 3,67% и прекратим процесс обогащения до 60% и 20%, соответственно", - подчеркнул иранский президент.

В минувший вторник Тегеран объявил о начале процесса обогащения урана до 60%. Кроме того, Иран сообщил и намерении ввести в строй еще тысячу центрифуг последнего поколения. По словам представителя Ирана в МАГАТЭ Казема Гарибабади, первое количество урана, обогащенного до 60%, будет получено на следующей неделе.

Решение Тегерана начать обогащение урана до 60% является ответом на злодеяние, совершенное диверсантами на ядерном объекте в Натанзе, заявил накануне Рухани.

"Обогащение до 60% - ответ на это злодеяние", - сказал Рухани, отметив, что поврежденные в результате инцидента центрифуги IR-1 будут заменены передовыми центрифугами IR-6, процесс обогащения урана на которых идет значительно быстрее.

При этом президент Ирана высказал мнение, что инцидент на объекте в Натанзе призван повлиять на ход переговоров по иранской ядерной сделке в Вене.

Очередное заседание Совместной комиссии по СВПД состоится в четверг в Вене. Решение Тегерана начать обогащение урана до 60% включено в повестку дня встречи пяти посредников (Великобритания, Германия, КНР, Россия и Франция - ИФ) и Ирана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, УРАН, ОБОГАЩЕНИЕ


Похожие новости


Иран решил начать обогащение до 60% в ответ на инцидент в Натанзе - Рухани В США считают провокационными заявления Ирана о готовность обогащать уран до уровня 60% Иран более чем в 10 раз превысил предусмотренные СВПД запасы обогащенного урана Иран объявил, что приступает к обогащению урана до уровня 60% В ЕС ожидают выводов МАГАТЭ по решению Ирана об обогащении урана до 20% - представитель Борреля Премьер Израиля обвиняет Иран в стремлении создать атомную бомбу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]