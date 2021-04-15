Лукашенко и Путин обсудили предстоящий визит в Минск правительственной делегации РФ

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы сотрудничества в контексте предстоящего визита в Минск высокопоставленной российской делегации.

"В ходе разговора более подробно Александр Лукашенко и Владимир Путин остановились на актуальных вопросах сотрудничества накануне визита в Минск российской правительственной делегации во главе с премьер-министром", - говорится в сообщении пресс-служба президента Белоруссии.

Также в центре внимания глав государств было развитие белорусско-российских отношений. Кроме того, президенты обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, обсудили график предстоящих встреч.