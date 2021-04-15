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СНГ 15.04.2021 16:04

Лукашенко и Путин обсудили предстоящий визит в Минск правительственной делегации РФ

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы сотрудничества в контексте предстоящего визита в Минск высокопоставленной российской делегации.

"В ходе разговора более подробно Александр Лукашенко и Владимир Путин остановились на актуальных вопросах сотрудничества накануне визита в Минск российской правительственной делегации во главе с премьер-министром", - говорится в сообщении пресс-служба президента Белоруссии.

Также в центре внимания глав государств было развитие белорусско-российских отношений. Кроме того, президенты обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, обсудили график предстоящих встреч.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]