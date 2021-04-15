Более 200 тыс. случаев COVID-19 выявили в Индии за сутки, система здравоохранения испытывает трудности

Индийские медицинские службы зафиксировали за сутки 200 тыс. 739 новых больных коронавирусом COVID-19, а общее количество зарегистрированных случаев вируса в стране превысило 14 млн, передает агентство Associated Press (AP).

За сутки скончались 1 тыс. 38 человек, и общее число жертв среди зараженных COVID-19 в Индии выросло до 173 тыс. 123. По количеству случаев болезни Индия занимает второе место в мире, по летальности - четвертое.

Сложная ситуация, в частности, складывается в Нью-Дели, где за 24 часа зафиксировали 17 тыс. 282 случаев COVID-19 и 104 летальных исхода среди заболевших. Местные власти объявили о комендантском часе по выходным, о резервировании более десятка отелей и банкетных залов под центры для лечения больных коронавирусом.

Торговые центры, спа-центры, ряд учебных заведений приостанавливает работу, однако предприятия, оказывающие жизненно важные услуги, продолжают функционировать. Поездки на железнодорожные станции, в аэропорты и больницы также не запрещены.

Из штатов Махараштра, Мадхья-Прадеш, Гуджарат и других мест поступают сообщения о переполненных больницах и нехватке кислородных баллонов.

Строгие ограничительные меры также введены в штате Махараштра и его административном центре - городе Мумбаи. Закрыто большинство коммерческих предприятий и общественных мест, жителям запрещено собираться в группы более 15 человек, однако власти не стали останавливать железнодорожное и воздушное сообщение.

AP отмечает, что по одной из версий, распространение вируса в стране серьезно ускорилось после недавних выборов и индуистского фестиваля с участием сотен тысяч человек на реке Ганг.

Агентство напоминает, что рост заболеваемости в Индии вновь начал наблюдаться в феврале.

Тем временем, власти активно проводят вакцинационную кампанию. Минздрав Индии ранее отчитался о более чем 114 млн прививок, причем свыше 3 млн вакцинаций было сделано накануне.