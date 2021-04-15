Более 200 тыс. случаев COVID-19 выявили в Индии за сутки, система здравоохранения испытывает трудности

Индийские медицинские службы зафиксировали за сутки 200 тыс. 739 новых больных коронавирусом COVID-19, а общее количество зарегистрированных случаев вируса в стране превысило 14 млн, передает агентство Associated Press (AP).
За сутки скончались 1 тыс. 38 человек, и общее число жертв среди зараженных COVID-19 в Индии выросло до 173 тыс. 123. По количеству случаев болезни Индия занимает второе место в мире, по летальности - четвертое.
Сложная ситуация, в частности, складывается в Нью-Дели, где за 24 часа зафиксировали 17 тыс. 282 случаев COVID-19 и 104 летальных исхода среди заболевших. Местные власти объявили о комендантском часе по выходным, о резервировании более десятка отелей и банкетных залов под центры для лечения больных коронавирусом.
Торговые центры, спа-центры, ряд учебных заведений приостанавливает работу, однако предприятия, оказывающие жизненно важные услуги, продолжают функционировать. Поездки на железнодорожные станции, в аэропорты и больницы также не запрещены.
Из штатов Махараштра, Мадхья-Прадеш, Гуджарат и других мест поступают сообщения о переполненных больницах и нехватке кислородных баллонов.
Строгие ограничительные меры также введены в штате Махараштра и его административном центре - городе Мумбаи. Закрыто большинство коммерческих предприятий и общественных мест, жителям запрещено собираться в группы более 15 человек, однако власти не стали останавливать железнодорожное и воздушное сообщение.
AP отмечает, что по одной из версий, распространение вируса в стране серьезно ускорилось после недавних выборов и индуистского фестиваля с участием сотен тысяч человек на реке Ганг.
Агентство напоминает, что рост заболеваемости в Индии вновь начал наблюдаться в феврале.
Тем временем, власти активно проводят вакцинационную кампанию. Минздрав Индии ранее отчитался о более чем 114 млн прививок, причем свыше 3 млн вакцинаций было сделано накануне.
Грузия предложила свою территорию как нейтральную площадку для переговоров между Баку и Ереваном
Баку и Минск обсудили перспективы ВТС
Ереван не планирует переговоров с Баку по вопросу подписания мирного договора - МИД Армении
Экспортная пошлина на нефть с 1 мая понизится на $2,7, до $54,9 за тонну - Минфин РФ
Транзит азербайджанской нефти через Грузию в I квартале снизился на 8%
AFB Bank сократил в I квартале активы на 6,2%, увеличил прибыль на 73,3%
В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19, 36 человек скончались
Азербайджан в I квартале увеличил соцвыплаты на 6,6%
Московский суд приговорил к 4 годам колонии рэпера-азербайджанца, устроившего ДТП на Остоженке
ИВ Гянджи направит более 418 тыс. манатов на подготовку ПСД Дворца спорта
MIDA планирует строительство второго ЖК в Сумгайыте
ИВ Газахского района направит 1,4 млн манатов на работы по благоустройству
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Caspian Energy Club организовал «Online B2G Forum» с участием Орхана Алиева
Moody`s отмечает хорошее качество кредитного портфеля в Банке Республика
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам