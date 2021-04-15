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Регион 15.04.2021 17:03

Власти Армении договариваются с Россией о постройке в республике новой АЭС - министр

Армения и Россия ведут переговоры о строительстве в республике новой АЭС.

"Планируем иметь новую АЭС. Ведем переговоры с российскими коллегами. Сейчас директор армянской АЭС и мой заместитель находятся в России", - сказал министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян, выступая в парламенте в четверг.

По его словам, предложения о строительстве в Армении новой АЭС поступали и из других стран.

"Есть предложения из других стран. В ОАЭ я сам был на выставке, чтобы понять, есть ли маленькие модулярные станции. Они есть, но они на воде, а на почве пока нет построенных станций. Мы, конечно, готовы рассмотреть все предложения, но исходим из того, что с нашим стратегическим партнером имеем успехи в этой сфере", - сказал Папикян.

7 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность строительства новой атомной электростанции в республике.

Действующая в настоящее время Армянская АЭС была введена в строй в 1980 году. Два энергоблока станции оснащены советскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Первый блок остановлен с 1989 года. Второй энергоблок имеет мощность 407,5 МВт.

В 2014 году РФ и Армения подписали межправительственное соглашение о продлении срока эксплуатации Армянской АЭС до 2026 года, а в феврале 2015 года - соглашение о предоставлении на эти цели госкредита в объеме $270 млн и гранта на $30 млн (позже правительство республики отказалось от части российского кредита и приняло решение финансировать из бюджета продолжение работ).

В настоящее время ведутся работы по продлению срока эксплуатации АЭС, которая вырабатывает до 45% всей производимой в стране электроэнергии, до 2026 года. Однако утвержденная правительством стратегическая программа развития энергетики Армении предусматривает продление срока эксплуатации Армянской АЭС и после 2026 года.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, АЭС, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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