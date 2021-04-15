Глава Минэкономики ФРГ спрогнозировал начало преодоления экономического спада в этом году

Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер высказал мнение, что, несмотря на пандемию коронавируса, экономика Германии находится в хорошем состоянии, и в этом году начнет преодолевать спад.

"Несмотря на длительное течение пандемии... экономика в целом находится в хорошем устойчивом состоянии, - сказал Альтмайер в четверг журналистам в Берлине. - В этом году мы не только остановим экономический спад, но и начнем его преодолевать".

Ранее его министерство дало прогноз роста ВВП 3% в 2021 году. 21 апреля прогноз будет обновлен и скорректирован, сказал министр.