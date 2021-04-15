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Дальнее зарубежье 15.04.2021 21:05

Глава Минэкономики ФРГ спрогнозировал начало преодоления экономического спада в этом году

Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер высказал мнение, что, несмотря на пандемию коронавируса, экономика Германии находится в хорошем состоянии, и в этом году начнет преодолевать спад.

"Несмотря на длительное течение пандемии... экономика в целом находится в хорошем устойчивом состоянии, - сказал Альтмайер в четверг журналистам в Берлине. - В этом году мы не только остановим экономический спад, но и начнем его преодолевать".

Ранее его министерство дало прогноз роста ВВП 3% в 2021 году. 21 апреля прогноз будет обновлен и скорректирован, сказал министр.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЭКОНОМИКА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]