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Дальнее зарубежье 15.04.2021 17:42

В КНДР масштабно отпраздновали 109-летие со дня рождения Ким Ир Сена

В КНДР в четверг отмечают День Солнца - 109-й день рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, в стране проходят торжественные мероприятия, концерты и выступления, сообщает местная пресса.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, на вечер запланированы бал для молодежи, а также запуск фейерверков.

Центральная газета "Нодон синмун" опубликовала подборку статей с описанием достижений основателя КНДР. В преддверии праздника в Пхеньяне провели фотовыставку и представление, посвященное Ким Ир Сену. Кроме того, город украсили плакатами в честь "вечного президента" страны.

Как сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап", празднование дня рождения Ким Ир Сена в этом году проходят масштабнее, чем годом ранее, когда Пхеньян отменил все крупные мероприятия из-за опасений распространения коронавируса COVID-19.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]