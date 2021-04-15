В КНДР масштабно отпраздновали 109-летие со дня рождения Ким Ир Сена

В КНДР в четверг отмечают День Солнца - 109-й день рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, в стране проходят торжественные мероприятия, концерты и выступления, сообщает местная пресса.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, на вечер запланированы бал для молодежи, а также запуск фейерверков.

Центральная газета "Нодон синмун" опубликовала подборку статей с описанием достижений основателя КНДР. В преддверии праздника в Пхеньяне провели фотовыставку и представление, посвященное Ким Ир Сену. Кроме того, город украсили плакатами в честь "вечного президента" страны.

Как сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап", празднование дня рождения Ким Ир Сена в этом году проходят масштабнее, чем годом ранее, когда Пхеньян отменил все крупные мероприятия из-за опасений распространения коронавируса COVID-19.