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Дальнее зарубежье 15.04.2021 22:15

Франция призвала своих граждан временно покинуть Пакистан из-за отсутствия безопасности

Посольство Франции в Пакистане рекомендовало в четверг своим соотечественникам и французским предприятиям временно покинуть страну из-за "серьезных угроз" французским интересам, сообщила газета "Фигаро".

"По причине серьезных угроз, которые возникли для французских интересов в Пакистане, французским гражданам и французским предприятиям рекомендуется временно покинуть страну", - цитирует издание обращение посольства к французам, находящимся в Пакистане, где на этой неделе проходили бурные антифранцузские манифестации.

Ранее французские СМИ сообщали, что Исламская партия Пакистана требует выдворения французского посла с тех пор, как президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в защиту права на карикатуры против пророка Мухаммеда после убийства учителя Самюэля Пати.

Особенно острые столкновения между пакистанской полицией и сторонниками этой партии имели место 13 апреля из-за ареста их партийного лидера, выступившего с требованием выдворить из страны посла Франции.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАКИСТАН, РЕКОМЕНДАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]