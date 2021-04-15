Франция призвала своих граждан временно покинуть Пакистан из-за отсутствия безопасности

Посольство Франции в Пакистане рекомендовало в четверг своим соотечественникам и французским предприятиям временно покинуть страну из-за "серьезных угроз" французским интересам, сообщила газета "Фигаро".
"По причине серьезных угроз, которые возникли для французских интересов в Пакистане, французским гражданам и французским предприятиям рекомендуется временно покинуть страну", - цитирует издание обращение посольства к французам, находящимся в Пакистане, где на этой неделе проходили бурные антифранцузские манифестации.
Ранее французские СМИ сообщали, что Исламская партия Пакистана требует выдворения французского посла с тех пор, как президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в защиту права на карикатуры против пророка Мухаммеда после убийства учителя Самюэля Пати.
Особенно острые столкновения между пакистанской полицией и сторонниками этой партии имели место 13 апреля из-за ареста их партийного лидера, выступившего с требованием выдворить из страны посла Франции.
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