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Финансы 15.04.2021 22:35

Банк Японии ухудшил оценку экономической ситуации в 2 из 9 регионов страны

Банк Японии в четверг ухудшил оценку экономики двух из девяти регионов страны - острова Хоккайдо и региона Тохоку, расположенного на острове Хонсю.

При этом ЦБ отметил, что многие области остаются в тяжелой ситуации из-за воздействия пандемии COVID-19, сообщается в ежеквартальном обзоре, аналоге американской "Бежевой книги" (Beige Book), который носит название "Сакура".

Хотя Банк Японии заявил, что некоторые региональные экономики вернулись к росту, однако влияние со стороны новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией остается.

"Потребление услуг столкнулось с сильным негативным давлением", - говорится в отношении западного региона, который включает префектуру Осака, где за последние недели произошло резкое увеличение числа случаев заболеваний COVID-19.

В среду в этой префектуре было зарегистрировано 1,13 тыс. новых инфицированных, в результате чего общий показатель по стране достиг рекорда более чем за два месяца - 4,3 тыс., сообщает Kyodo News.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЦБ, ЭКОНОМИКА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]