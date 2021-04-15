Банк Японии ухудшил оценку экономической ситуации в 2 из 9 регионов страны

Банк Японии в четверг ухудшил оценку экономики двух из девяти регионов страны - острова Хоккайдо и региона Тохоку, расположенного на острове Хонсю.
При этом ЦБ отметил, что многие области остаются в тяжелой ситуации из-за воздействия пандемии COVID-19, сообщается в ежеквартальном обзоре, аналоге американской "Бежевой книги" (Beige Book), который носит название "Сакура".
Хотя Банк Японии заявил, что некоторые региональные экономики вернулись к росту, однако влияние со стороны новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией остается.
"Потребление услуг столкнулось с сильным негативным давлением", - говорится в отношении западного региона, который включает префектуру Осака, где за последние недели произошло резкое увеличение числа случаев заболеваний COVID-19.
В среду в этой префектуре было зарегистрировано 1,13 тыс. новых инфицированных, в результате чего общий показатель по стране достиг рекорда более чем за два месяца - 4,3 тыс., сообщает Kyodo News.
Грузия предложила свою территорию как нейтральную площадку для переговоров между Баку и Ереваном
Баку и Минск обсудили перспективы ВТС
Ереван не планирует переговоров с Баку по вопросу подписания мирного договора - МИД Армении
В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19, 36 человек скончались
Азербайджан в I квартале увеличил соцвыплаты на 6,6%
Московский суд приговорил к 4 годам колонии рэпера-азербайджанца, устроившего ДТП на Остоженке
ИВ Гянджи направит более 418 тыс. манатов на подготовку ПСД Дворца спорта
MIDA планирует строительство второго ЖК в Сумгайыте
ИВ Газахского района направит 1,4 млн манатов на работы по благоустройству
Основным пунктом видеоконференции глав МИД стран ЕС 19 апреля будет Украина - проект повестки
Иран подписал соглашение с Россией о поставке еще 60 млн доз "Спутника V" - иранский посол
В США экс-полицейский отказался от показаний по делу об убийстве афроамериканца Флойда
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Caspian Energy Club организовал «Online B2G Forum» с участием Орхана Алиева
Moody`s отмечает хорошее качество кредитного портфеля в Банке Республика
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам