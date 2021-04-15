Банк Японии ухудшил оценку экономической ситуации в 2 из 9 регионов страны

Банк Японии в четверг ухудшил оценку экономики двух из девяти регионов страны - острова Хоккайдо и региона Тохоку, расположенного на острове Хонсю.

При этом ЦБ отметил, что многие области остаются в тяжелой ситуации из-за воздействия пандемии COVID-19, сообщается в ежеквартальном обзоре, аналоге американской "Бежевой книги" (Beige Book), который носит название "Сакура".

Хотя Банк Японии заявил, что некоторые региональные экономики вернулись к росту, однако влияние со стороны новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией остается.

"Потребление услуг столкнулось с сильным негативным давлением", - говорится в отношении западного региона, который включает префектуру Осака, где за последние недели произошло резкое увеличение числа случаев заболеваний COVID-19.

В среду в этой префектуре было зарегистрировано 1,13 тыс. новых инфицированных, в результате чего общий показатель по стране достиг рекорда более чем за два месяца - 4,3 тыс., сообщает Kyodo News.