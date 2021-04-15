Нефтяные цены снижаются, но остаются вблизи максимума за месяц

Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают опускаться на фоне фиксации прибыли, но остаются вблизи максимальной отметки с середины марта, до которой они подскочили накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:16 в четверг составляет $66,48 за баррель, что на $0,1 (0,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $62,99 за баррель, что на $0,16 (0,25%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Оба контракта завершили торги в среду на максимальном уровне с 17 марта, отмечает MarketWatch. Поддержку рынку оказал прогноз спроса на нефть от Международного энергетического агентства (МЭА), а также данные о запасах в США.

МЭА в среду повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 230 тыс. б/с, сославшись на улучшение экономических перспектив. Спрос на нефть в 2021 году, по оценкам МЭА, достигнет 96,7 млн б/с, что на 5,7 млн б/с больше, чем в 2020 году.

Министерство энергетики США, в свою очередь, сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,89 млн баррелей. Сокращение запасов было зафиксировано третью неделю подряд. Аналитики S&P Global Platts прогнозировали сокращение запасов нефти в США на 2,9 млн баррелей.

Запасы нефти в США сейчас на 10% ниже уровня, на котором они находились ровно год назад, отметил аналитик Third Bridge Питер МакНэлли. "Мы наблюдаем эту ситуацию незадолго до летнего сезона поездок, которая начнет в США в следующем месяце", - сказал он MarketWatch.

"Официальная еженедельная статистика рынка нефти США, опубликованная вчера, показывает признаки сильного восстановления на различных направлениях, - отмечает аналитик Julius Baer Норберт Рюкер. - Загруженность нефтехранилищ продолжает снижаться и возвращается на средний пятилетний уровень. Использование бензина и интенсивность дорожного движения вернулись на докризисный уровень".

Согласно прогнозу Julius Baer, цены на нефть к середине текущего года могут превысить $70 на баррель.

Однако Рюкер отметил, что "на сегодняшний день предложение нефти ограничено не структурно, а искусственно и политически". "Как следствие, восстановление рынка нефти будет цикличным и, скорее всего, достигнет пика к середине года".