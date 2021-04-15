Баку и Минск обсудили перспективы ВТС

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в четверг провел встречу с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрием Пантусом, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества (ВТС) между Азербайджаном и Беларусью, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - говорится в информации.
Х.Насирзаде
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