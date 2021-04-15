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Оборона 15.04.2021 15:49

Баку и Минск обсудили перспективы ВТС

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в четверг провел встречу с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрием Пантусом, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества (ВТС) между Азербайджаном и Беларусью, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - говорится в информации.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]