Баку и Минск обсудили перспективы ВТС

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в четверг провел встречу с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрием Пантусом, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества (ВТС) между Азербайджаном и Беларусью, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - говорится в информации.

Х.Насирзаде