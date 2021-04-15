США намерены объявить о новых санкциях против РФ в четверг, подтвердил советник американского президента

Власти США намерены в четверг объявить о новых ограничительных мерах против РФ, которые станут пропорциональным ответом на деструктивные, по мнению Вашингтона, действия Москвы, заявил телеканалу CNN советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

"Мы считаем, что то, о чем сегодня президент Джо Байден собирается объявить, является пропорциональными мерами по защите американских интересов в ответ на вредоносные действия России, включая кибератаки и вмешательство в выборы", - цитирует Салливана CNN.