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Дальнее зарубежье 15.04.2021 16:02

США намерены объявить о новых санкциях против РФ в четверг, подтвердил советник американского президента

Власти США намерены в четверг объявить о новых ограничительных мерах против РФ, которые станут пропорциональным ответом на деструктивные, по мнению Вашингтона, действия Москвы, заявил телеканалу CNN советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

"Мы считаем, что то, о чем сегодня президент Джо Байден собирается объявить, является пропорциональными мерами по защите американских интересов в ответ на вредоносные действия России, включая кибератаки и вмешательство в выборы", - цитирует Салливана CNN.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]