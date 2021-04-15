США намерены объявить о новых санкциях против РФ в четверг, подтвердил советник американского президента

Власти США намерены в четверг объявить о новых ограничительных мерах против РФ, которые станут пропорциональным ответом на деструктивные, по мнению Вашингтона, действия Москвы, заявил телеканалу CNN советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.
"Мы считаем, что то, о чем сегодня президент Джо Байден собирается объявить, является пропорциональными мерами по защите американских интересов в ответ на вредоносные действия России, включая кибератаки и вмешательство в выборы", - цитирует Салливана CNN.
Баку и Минск обсудили перспективы ВТС
Ереван не планирует переговоров с Баку по вопросу подписания мирного договора - МИД Армении
В Ташкенте ждут с визитом президента Азербайджана – посол в Баку
Turkish Airlines сохранит до июня два рейса в неделю в Стамбул
AzerGold направит около 6 млн манатов на создание испытательной лаборатории на Човдаре
Нефтяные цены снижаются, но остаются вблизи максимума за месяц
Азербайджан в I квартале увеличил соцвыплаты на 6,6%
Московский суд приговорил к 4 годам колонии рэпера-азербайджанца, устроившего ДТП на Остоженке
РФПИ откроет производство "Спутника V" в Южной Корее в конце апреля
ИВ Гянджи направит более 418 тыс. манатов на подготовку ПСД Дворца спорта
MIDA планирует строительство второго ЖК в Сумгайыте
ИВ Газахского района направит 1,4 млн манатов на работы по благоустройству
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Caspian Energy Club организовал «Online B2G Forum» с участием Орхана Алиева
Moody`s отмечает хорошее качество кредитного портфеля в Банке Республика
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам